В Клину состоится финал Всероссийского фестиваля «Чунга-Чанга»

На новом арт-пространстве ул. Чайковского в Клину 27 июля состоится финал Всероссийского фестиваля детского творчества и искусств «Чунга-Чанга. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Особенность фестиваля — неповторяющаяся программа. В этом году были сняты 16 музыкальных спектаклей интерактивного детского театра Юрия Энтина, где в главной роли сказочника — поэт Юрий Энтин.

27 июля зрители увидят песни, танцы и театрализованные отрывки из этих спектаклей. На сцену выйдут коллективы, солисты и дуэты — победители региональных фестивалей «Чунга-Чанга» из Подмосковья, Брянской области, Москвы, Твери и Чувашской республики. В программе заявлено 18 номеров. После конкурсной программы выступят гости — участники фестиваля в прошлом, а теперь — профессиональные артисты!

Напомним, фестиваль проходил ежегодно с 2010 года, но в годы пандемии был прерван. В 2022 году возрожден по инициативе директора МАУ г. о. Клин «ОЦ Горизонт» Дмитрия Горячева при поддержке Главы г. о. Клин Алены Сокольской.

Встречаемся 27 июля в 17:00 в арт-пространстве на ул. Чайковского. Юрий Энтин в этом году снова приедет в Клин и лично возглавит работу фестиваля

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