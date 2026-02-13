В Клину семьи военнослужащих СВО провели кулинарную встречу

В Клину впервые организовали кулинарный мастер-класс для жен и детей военнослужащих СВО в рамках проекта «Теплые встречи», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Клин состоялась встреча семей военнослужащих, участвующих в СВО, в новом кулинарном формате. Гости мероприятия — жены и дети военнослужащих — приняли участие в мастер-классе по приготовлению зефира. Провела занятие супруга одного из военнослужащих Оксана, которая принесла необходимый инвентарь и миксер.

Волонтеры, постоянно помогающие проекту «Теплые встречи», подготовили ингредиенты: яйца, сахар, агар-агар, яблоки, черную смородину и другие фрукты для вкусовых добавок. Участники смешали продукты блендером и сформировали зефирные изделия, которые после застывания подали к чаю.

Руководитель местного Центра поддержки участников СВО и их семей Наталья Кривоносова отметила, что к проекту присоединились новые участники, а также представители организации «Дети войны». По ее словам, кулинарный вечер понравился всем присутствующим.

«Теплые встречи» проходят в Клину еженедельно. На них семьи военнослужащих получают поддержку, а также участвуют в творческих мастер-классах и экскурсиях для детей. На мероприятия приглашают руководителей округа и депутатов для обсуждения актуальных вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.