В Клину проверили места для крещенских купаний перед праздником

Межведомственная комиссия во главе с временно исполняющим полномочия главы округа Василием Власовым 15 января осмотрела официальные места для крещенских купаний в Клину, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в Клину определили два официальных места для крещенских купаний: Холодный пруд в Высоковске и пруд в усадьбе Демьяново. Межведомственная комиссия проверила толщину льда, осмотрела подходы к купелям и оценила готовность территорий.

Сотрудники МЧС провели замеры льда, а коммунальные службы получили поручение очистить парковки и подходы к водоемам. Также обсудили размещение резиновых ковриков, дорожек, палаток для переодевания и точек с горячим питанием и чаем.

Василий Власов призвал жителей использовать только официальные купели, где будет обеспечена безопасность и комфорт. Информация о времени проведения купаний появится в официальных группах администрации и местных СМИ.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.