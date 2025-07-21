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19 июля в городском округе Клин состоялся региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная Зарница — 2025», организованный Подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества». В соревнованиях приняли участие 16 семейных команд из городских округов Московской области, сообщает пресс-служба фонда.

«Семейная Зарница» — это не просто игра. Это движение, которое объединяет поколения, формирует дух взаимопомощи, уважения и ответственности. Такие мероприятия помогают детям и родителям стать настоящими единомышленниками, готовыми поддерживать друг друга в любой ситуации.

На специально оборудованной площадке у деревни Жестоки участники прошли 10 насыщенных этапов:

Огневая подготовка — разборка АК и снаряжение магазина;

Стрельба из пневматической винтовки и в лазерном тире;

Полоса препятствий с элементами боевого марш-броска;

Альпинистская переправа и эвакуация раненого;

Навигация с БПЛА, шифровка по азбуке Морзе и взлом вражеской базы;

Оказание первой помощи, боевое развертывание рукавных линий, викторина по истории России.

Завершил программу творческий конкурс, где семьи читали стихи, исполняли песни и показывали театрализованные сценки о Великой Отечественной войне.

Прохождение всех этапов обеспечивали Ветераны СВО, Союз десантников городского округа Клин, инструкторы штаба «Юнармии» и «Движения Первых», показав высокий уровень организации и безопасность соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе летом пройдут более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий.

«Запрос на спорт и ЗОЖ растет в Подмосковье с каждым годом. Все больше жителей делают выбор в пользу здоровья: тренируются на открытых школьных стадионах и воркаут-площадках во дворах, катаются на велосипедах в благоустроенных парках и на набережных», — сказал Воробьев.

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