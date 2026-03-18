В Клину прошел этап фестиваля по искусственному интеллекту

Муниципальный этап регионального фестиваля «Область ИИзменений» прошел 17 марта в Клину. В нем участвовали 20 команд из 10 школ округа, которые представили проекты с использованием искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль состоялся в управлении образования и объединил около 60 учеников 6–11 классов. Школьники подготовили проекты в сфере учебы, творчества и профориентации. С помощью ИИ они создали инфографику, материалы для школьной газеты и чат-боты «Что бы мне почитать?» и «Помощник для учебы». Часть работ была посвящена выбору будущей профессии.

«Каждая команда участников фестиваля включает от одного до трех человек, которые представляют свои проекты, связанные с инструментами искусственного интеллекта. Спектр их широк. Это и учебная деятельность, творчество, профориентация и многое другое», — рассказала методист МКУ ДПО «Учебно-методический центр» Марина Баранова.

Фокусной задачей участников стало обоснование актуальной проблемы и предложение ее решения с помощью ИИ. Одиннадцатиклассник Илья Л. отметил, что их команда разработала проект, который помогает школьникам из любой точки страны готовиться к экзаменам в интерактивном формате и разбирать ошибки с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.

Фестиваль киберинтеллекта в городском округе Клин провели впервые. Победителей определила коллегия профильных специалистов. В апреле лучшие команды представят свои проекты на региональном этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.