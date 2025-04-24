В Клину приступили к реализации программы «Пешком»

На улице Чайковского в Клину реализуется губернаторская программа «Пешком». Решение о ремонте дорожки принято по результатам обращения местных жителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К концу недели подрядчики обещают обустроить новый тротуар длиной почти 80 м.

Ямы, лужи, грязь — то что волнует жителей улицы Чайковского. Обустроенная здесь раньше дорожка стала непригодной для эксплуатации и жители близлежащих домов обратились за помощью администрацию. Сегодня рабочие вышли на объект.

«Мы будем снимать старый асфальт, старые бордюры, затем вырубать грунт, потом будем стелить ткань, так скажем, потом песок, опять ткань, щебень и 6 сантиметров асфальта» — рассказал технологию представитель подрядной организации.

Капитальный ремонт тротуара проводится в рамках губернаторской программы «Пешком», которая стартовала в 2022 году и сразу стал популярной среди жителей. Благодаря проекту в городах и сельских населенных пунктах обустраиваются удобные и качественные дорожки для сотен людей.

Работы на улице Чайковская продлятся неделю. Затем две тропинки благоустроят у гимназии имени Василия Никитича Татищева. Также в плане асфальтирование дорожек в Слободе, Высоковске, Решоткине и на территории 6-го микрорайона.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.