В Клину открыли выставку «Родина в сердце героя» о бойцах СВО

Выставка «Родина в сердце героя» открылась 6 апреля в музее воинской славы «Za СВОих» в Клину. В экспозицию вошли более 30 портретов и пять скульптурных бюстов участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект реализуется в рамках Всероссийского передвижного выставочного проекта. Каждый портрет сопровождается историей мужества, самоотверженности и верности воинскому долгу бойцов и медицинских работников, совершивших подвиг, нередко ценой здоровья и жизни.

В торжественном открытии принял участие участник специальной военной операции с позывным «Скиф» — представитель благотворительного фонда «Сосна», директор товарищества художников «Родина в сердце героя». Его образ стал центральным в экспозиции. В работе Марии Барановской «Воскрешение» военнослужащий изображен на фоне разрушенного города с единственной уцелевшей церковью, над которым возвышается Архангел Михаил — защитник веры и покровитель воинов.

Среди представленных работ — портрет добровольца Евгения Телегина из Клина с позывным «Клин». Он стал почетным гостем мероприятия и передал музею части трофейного вооружения производства стран НАТО. В день открытия художница из Тольятти Ксения Козлова написала с натуры портрет еще одного клинского бойца — Романа Михайлова с позывным «Рамзес». Эта работа также войдет в собрание музея.

До Клина выставку увидели жители 17 городов России. Экспозиция будет работать в музее до 15 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.