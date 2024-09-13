В Клину начала работу первая в округе «Школа дронов»

Накануне в доме детского творчества в Клину прошел первый урок в школе дронов. Новое для округа направление теперь развивают при станции юных техников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ведут кружок опытные педагоги авиамодельного кружка «Взлет». Антон и Алексей Елькины со своими учениками не раз становились победителями и призерами соревнований по авиаспорту. Теперь — новые горизонты!

«В этом курсе мы детей будем обучать управлению квадрокоптерами на симуляторах, вживую и при помощи FPV — это шлемы, либо очки. Также будет программирование, в дальнейшем будем развивать 3D-моделирование на 3D-принтере» — рассказал руководитель кружка Антон Елькин.

На первом уроке ребятам рассказали принципы устройства простейших дронов, научили правильно устанавливать аккумулятор. Ученики на компьютерном симуляторе разобрались с джойстиком, почувствовали пространство, а потом и попробовали запустить настоящий квадрокоптер.

Ребятам предстоит научиться маневрировать: залетать в лазейки, выполнять зиг-заги и другие фигуры. Задачи по пилотированию будут усложняться. Подросткам предстоит самим писать программы полета и изготавливать лопасти, раму и корпус квадрокоптеров на 3D-принтере.

В сентябре в Химках состоятся очередные гонки дронов и клинчане надеются поучаствовать, пока в роли зрителей. А позже юные клинчане станут участниками соревнований областного и Всероссийского уровня.

Кстати, занятия проходят бесплатно. Набор в кружок еще открыт. Здесь ждут мальчишек и девчонок от 10 до 16 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.