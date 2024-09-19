В Клину на здании торгового центра появится граффити Юрия Гагарина

На улице Гагарина в Клину на здании одного из торговых центров началась работа над граффити, посвященное первому человеку в космосе — Юрию Гагарину. Для этого задействовали стену 3 на 4 метра, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Юрия Гагарина выбрал владелец этого здания. Я показала ему несколько эскизов, решили остановиться на этом варианте. Краски я использую фасадные для картин. Им не страшны ни дождь, ни снег. К тому же здесь не такая солнечная сторона, поэтому изображение будет долго «жить», — рассказала художница.

Создание картины привлекает внимание прохожих: люди останавливаются, чтобы полюбоваться работой и запечатлеть момент на фото.

«Это прекрасная память о великом человеке! Пусть дети смотрят и больше интересуются историей нашей страны», — отметила клинчанка Нина Ивановна.

Совсем скоро граффити будет завершено, а на другой стороне здания появится изображение Сергея Бодрого из популярного фильма «Брат».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.