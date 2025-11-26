В Клину готовят к открытию 13-й пункт плетения сетей



Новое помещение находится в центре города, на улице Театральная. Сейчас клинские волонтеры занимаются его ремонтом. Необходимо отремонтировать полы и застелить линолеумом, зачистить, загрунтовать и покрасить стены. Этот пункт станет 13-м по счету.



«Интересно, что волонтеры сами своими руками делают ремонт в помещении. Спасибо большое Администрации городского округа Клин, что готовы нам предоставить строительные материалы. Надеемся, что в ближайшем будущем три рабочих станка в этом пункте, заработают и начнут приносить пользу нашим ребятам, кто сейчас в зоне СВО» — рассказала Наталья Кривоносова, начальник отдела по добровольчеству и работе с молодежью.

Ремонт планируют завершить до конца текущего года.



В этом году клинские волонтеры уже сплели и отправили около 1 500 маскировочных сетей в зону СВО. Всего же за три года отправлено свыше 3 000 сетей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.