В Клину готовится к открытию капитально отремонтированный детский сад

В городском округе Клин готовится к открытию после капитального ремонта детский сад на улице Гагарина, 35, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сегодня, 23 октября 2025 года ход работ проинспектировала Глава городского округа Клин Инна Федотова. Совместно с представителем Управления образования Администрации г/о Клин и педагогами был составлен список замечаний для подрядчика. Повторную проверку запланировали на 28 октября.

«Ремонт детского сада стал возможен благодаря поддержке Губернатора А. Ю. Воробьева в рамках государственной программы Московской области. Уже совсем скоро обновленный садик распахнет двери для 80 малышей — и, уверенна, станет для них вторым домом. Здесь будет по-настоящему комфортно — и детям, и педагогам. А родители с радостью будут приводить сюда своих малышей! " — отметила Глава округа Инна Федотова.

Уточнила, что в рамках капремонта в детском саду был усилен фундамент, надземная часть и грунты основания, деревянные перекрытия заменили на железобетонные, провели капитальный ремонт фасадов с утеплением, установили современные стеклопакеты, выполнили внутренний ремонт всех помещений, закупили новую мебель и оборудование, привели в порядок прилегающую территорию.

Детский сад на Гагарина, 35 — здание 1957 года постройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.