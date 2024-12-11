В Клину 30 декабря проведут аукцион в помощь приюту для бездомных животных

В преддверии Нового Года в Клину решили провести аукцион в помощь приюту для бездомных животных «Мое сердце в твоих руках». На вырученные деньги с продажи будет закуплен корм для хвостатых. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предмет аукциона — елочный шарик ручной работы, расписанный художником из города Клин Полыгалиной Анастасией Алексеевной.

Елочный шар — эксклюзивный, выполнен в единственном экземпляре, а кроме уникальной техники — еще и с большой любовью и трепетом.

30% от продажи шара пойдут в помощь нашему приюту.

На попечении приюта «Мое сердце в твоих руках» сегодня в Клину более 40 животных.

Также художнику можно заказать шар с любым рисунком по желанию. Цена шара будет зависеть от сложности работы.

300 рублей с каждого шара пойдут на корм животным из приюта. Итоги будут подведены 30 декабря в 18:00 часов.

«Впереди — непростое время для приюта. Это уже из опыта прошлых лет. Новогодние праздники — время, когда все средства люди тратят на стол и подарки близким. И свободных средств для благотворительных целей — помощи тем, кто не может помочь себе сам — просто не остается. Чтобы наши коты и собаки не голодали — мы придумали такую акцию помощи им», — рассказала руководитель приюта «Мое сердце в твоих руках» Наталья Полыгалина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.