В Клин с Донбасса приехали три спасенных котенка

Глава городского округа Клин Алена Сокольская привезла с Донбасса трех котят и подарок для супруги военнослужащего с позывным «Хрип». Сокольская привезла их в Клин из очередного гуманитарного конвоя, география которого проходила вблизи линии боевого соприкосновения, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участник СВО с позывным «Хрип» передал гуманитарному конвою трех новорожденных котят, которых на линии боевого соприкосновения некуда пристроить. Животных забрали себе участники конвоя. Малыши веселые, жизнерадостные, но очень боятся резких звуков, которые напоминают им взрывы. Животные сразу прижимают ушки и прячутся под мебель.

Также боец передал подарок для своей жены, с которой перед свадьбой был знаком не очень долго, однако, узнав, что об отправке на СВО, сделал предложение. Она взяла отгул на работе, надела свое самое нарядное платье и пришла в ЗАГС. Пара расписалась и сделала татуировки на руках с одинаковым текстом: «Вместе навсегда».

«Хрип» получал ранение и восстанавливал здоровье в госпитале. Сейчас он в строю, его подразделение передислоцируется, а супруга очень ждет мужа в отпуск. У них есть мечта — провести его на Кавказе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.