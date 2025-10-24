В Китае выходят три книги шатурского писателя Олега Трушина

Это сборник повестей и рассказов «Хорюшка», получивший название от одноименной повести, входящей в книгу; сборник рассказов и очерков «Звуки тишины» (название подарил книге одноименный рассказ), а также сборник повестей, рассказов и очерков «Под счастливой звездой». Кстати, за книгу «Под счастливой звездой» губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил Олега Трушина в 2014 году литературной премией имени М. М. Пришвина. Все три книги выходят в серии «Золотая русская литература», в которой печатают лучшие произведения российских писателей.

История с публикацией произведений Олега Трушина в Китае началась более четырех лет назад. Издательство обратилось к писателю за разрешением на перевод его произведений на китайский язык и распространение на территории Китайской Народной Республики, Тайваня и провинции Сянган. Процесс передачи права на распространение во всех регионах и перевод текстов на китайский язык занял значительный промежуток времени.

Практически все произведения этих трех книг Олег Дмитриевич написал здесь, в Шатуре, и посвятил их самому дорогому сердцу уголку страны — подмосковной Мещере, ее прекрасной природе, любимым лесам и речкам, а также лесным обитателям. И чтобы сохранить авторский стиль, Олег Трушин пригласил в качестве оформителя книг для китайских читателей русского художника — Ирину Маковееву, член-корреспондента Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации. Она является ярким представителем отечественной анималистики и так же, как Трушин, трепетно относится к природе и правдиво изображает ее в своих работах. В этом творческом тандеме вышло уже несколько книг о российской природе.

Книги будут изданы большими тиражами — с учетом того, что население КНР приближается к полутора миллиардам человек, а распространяться сборники будут по всем библиотекам и школам страны. Оказалось, и китайским литературоведам, и простым читателям этой страны очень понравились эти повести и рассказы о природе и животных, и они ставят произведения Олега Трушина в один ряд с работами всемирно признанных писателей-натуралистов Виталия Бианки и Константина Паустовского.

