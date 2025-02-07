В Китае подросток украла у мамы ювелирку на 1 млн юаней и продала их в 17 раз дешевле

В Китае подросток украла у мамы драгоценности, чтобы купить серьги для пирсинга

В Китае подросток украла у своей матери ювелирные изделия на сумму 1 млн юаней (140 тыс. долларов) и продала их, чтобы приобрести себе сережки для пирсинга, сообщает Сноб со ссылкой на South China Morning Post.

Девушка похитила из дома нефритовые браслеты, ожерелья и другие украшения с драгоценными камнями. Она была уверена, что это подделки, поэтому продала их всего за 60 юаней (8 долларов).

Когда мать спросила ее о причинах поступка, девочка ответила, что ей нужны были деньги.

«Я видела кого-то с пирсингом на губе, и мне показалось, что это выглядят великолепно. Я тоже захотела такой», — заявила подросток.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали и направились в ювелирный магазин, где девушка оставила украденные украшения. Владельцы согласились вернуть драгоценности.

В социальных сетях очень бурно отреагировали на эту историю. Одни пользователи недоумевают, как в семье с дорогой ювелиркой ребенок не получил карманных денег, другие же считают это провалом в воспитании, а не подростковым бунтом.