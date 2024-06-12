В Китае планируют запустить шоу с онлайн-трансляциями из русской бани

В июне в КНР будет запущено шоу, в котором покажут прямые трансляции из русской бани в Санкт-Петербурге, сообщает Life.ru .

Это шоу будут смотреть миллионы жителей Китая. Там будет множество активностей и интерактивы. Например, зрители должны будут угадать, как долго человек просидит в парной, на какие темы разговаривают люди в предбаннике.

Баню для китайского проекта возвели специально под трансляции.

По данным SHOT, сейчас на объекте устанавливают камеры. Заказчики из КНР посещали место будущих съемок лично. Для россиян данная баня будет бесплатной, но нужно согласие на участие в реалити-шоу.

На стриминговой платформе в КНР, которая будет вести трансляцию, зарегистрировано порядка 30 млн пользователей. Они уже ждут новую передачу.