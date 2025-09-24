В Китае люди руками ловят рыбу на улицах после супертайфуна

Мощный супертайфун «Рагаса» прошелся по многим азиатским странам, в том числе по Китаю, и привел к наводнениям. Так, китайцы теперь могут ловить рыбу руками прямо на городских улицах, сообщает Mash .

В Сети появились кадры из затопленного населенного пункта в Китае. На видео изображена обычная городская улица, находящаяся во власти стихии. Транспорт по колеса стоит в воде, а люди между тем не выглядят расстроенными.

Китайцы нашли плюс даже в такой ситуации. Оказалось, что теперь они могут ловить рыбу, которая плавает в воде на улице, голыми руками. Один из таких рыбаков поймал огромный улов и похвастался им друзьям.

«Рагаса» уже прошел Гонконг и двинулся на Макао. Ранее он также обрушился на Тайвань. Из-за стихийного бедствия погибли как минимум 14 человек.

