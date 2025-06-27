сегодня в 15:55

В Киргизии резко вырос спрос на секс-кукол, мастурбаторы и феромоновые духи

В Кыргызстане вдвое вырос спрос на секс-кукол, всевозможные мастурбаторы и феромоновые духи для привлечения девушек. Также в республике зафиксирован рост количества скачиваний VPN-сервисов, сообщает Mash .

25 июня парламент Кыргызстана проголосовал за запрет порносайтов на территории республики. Депутаты страны заявляли, что приняли законопроект ради «защиты моральных и нравственных ценностей общества».

Владельцам секс-шопов пришлось убрать с прилавков кассеты и диски с контентом 18+, однако они довольны возросшим спросом на интимные игрушки. Предприниматели делают скидки для привлечения покупателей.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что порносайты нарушают российские традиции и являются проявлением экстремизма. поэтому должны быть запрещены на территории России.