В кинотеатре Богородского округа откроется игровой комплекс

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В Богородском округе в кинотеатре «Рассвет» появится игровой комплекс для детей. Планируется открыть новую детскую игровую площадку (почти 1 тыс. кв. метров), а ее высота составит 7 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такого комплекса нет нигде во всем Восточном Подмосковье. Открытие запланировано на конец декабря этого года.

Собственник культурно-развлекательного центра рассказал, что уже приступили к сборке игровой площадки.

Большие стеклянные панорамные окна на данном этаже выгодно подчеркивают архитектуру здания и добавляют пространства в помещении, сделав интерьер уникальным.

Также с Нового года стартует бонусная система для постоянных посетителей непосредственно самого кинотеатра. Первыми клиентами станут семьи участников СВО. Планируется, что именно они откроют новую детскую игровую площадку.

На территории строится наземная и подземная парковка для автомобилей. Со стороны улицы Рогожской будет два въезда и два выезда. Уже смонтировано автоматическое пропускное оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.