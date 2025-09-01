В Киеве умер художник культового советского мультфильма «Остров сокровищ»

сегодня в 14:10

Художник советских мультфильмов «Остров сокровищ», «Доктор Айболит», «Приключения капитана Врунгеля» Радна Сахалтуев умер в возрасте 90 лет. Он ушел из жизни у себя дома в Киеве 31 августа, сообщает SHOT .

Сахалтуев боролся с болезнью сердца. Предварительная причина смерти художника — острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Радна Сахалтуев — выпускник московского Института кинематографии (ВГИК). После окончания учебы в 1961 году он попал на работу в студию «Киевнаучфильм».

Помимо работы над шедеврами советской мультипликации, Сахалтуев также иллюстрировал книги издательства «Юность» и трудился над другими проектами.