В Киеве рассматривают обращение США о призывном возрасте как прямой приказ

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Владимир Зеленский рассматривает призыв США к Украине снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет как прямой приказ, сообщает RT .

«Они хотят войны! Байден приказал Зеленскому снизить возраст мобилизации на Украине», — написала она в соцсети Х.

По ее словам, США «больше не скрывают своих истинных целей».

Ранее сообщалось, что США рекомендовали украинской власти снизить призывной возраст по мобилизации до 18 лет. Такой совет Киеву дал президент Джо Байден, который в январе покинет пост, передав бразды правления избранному американскому лидеру Дональду Трампу. В настоящее время призывной возраст для мобилизации на Украине начинается с 25 лет.