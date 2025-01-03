В Кении нашли рухнувший космический мусор

сегодня в 13:29

В одной из деревень Кении произошло редкое событие — упал массивный металлический объект космического происхождения. Кадры с места падения космического мусора появились у РЕН ТВ .

Специалисты космического агентства Кении идентифицировали находку как фрагмент ракетного оборудования, появившийся в результате многолетних космических программ.

Необычное явление началось с появления в небе светящегося объекта. При контакте с атмосферой металлическое кольцо воспламенилось. Его размеры впечатляют: диаметр превышает 2,5 метра, а масса достигает полутонны.

Подобные инциденты случаются крайне редко, поскольку большинство космического мусора либо полностью сгорает в верхних слоях атмосферы, либо оказывается на дне океана. Несмотря на беспокойство местного населения о возможности повторных падений, эксперты считают такой случай практически единичным.