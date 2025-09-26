В Кемерово вернется настоящее лето: воздух на выходных прогреется до плюс 30

На выходных в Кемерове воздух прогреется до плюс 30 градусов

Сентябрь уже подходит к концу, но лето не спешит покидать Кузбасс. На предстоящих выходных ожидается жара до +30 градусов, сообщает Сiбдепо .

Фото - © Ciбдепо

Однако скоро все же наступят холода — уже в начале следующей недели ветер и первая волна осенних заморозков сорвут с деревьев большую часть листвы.

Пока еще есть возможность снять верхнюю одежду, надеть легкие футболки и в полной мере насладиться солнцем под шелест ярко-оранжевых листьев.

В настоящий момент леса и поля Кузбасса облачены в свой самый роскошный наряд. Истинная красота золотой осени по-настоящему чувствуется только на природе — именно там сентябрьское бабье лето раскрывается во всех красках.