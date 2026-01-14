В Кемерове заметили девушку, разгуливающую зимой по улице в одном халате

На фото она запечатлена возле одного из магазинов, расположенных на Кузнецком проспекте. На ней был лишь тонкий домашний халат и тапочки, при том что температура воздуха в тот момент опустилась до отметки в минус 26 градусов. На обеспокоенный вопрос проходящего мимо человека о том, не мерзнет ли она, девушка невозмутимо заявила, что ей «нормально».

Как выяснилось впоследствии, для жителей этого двора подобное зрелище давно перестало быть чем-то из ряда вон выходящим. Сотрудники магазина подтвердили, что эта посетительница регулярно наведывается к ним в таком виде.

Более того, многие жильцы дома, в котором расположен магазин, давно привыкли быстро выбегать за необходимыми покупками прямо в домашней одежде — шортах, футболках или легких халатах.

Остальные кузбассовцы предпочитают кутаться в теплые шарфы и стараются поглубже спрятаться в капюшоны. Синоптики на этой неделе предупреждали о возможном понижении температуры в регионе до экстремальных минус 40 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.