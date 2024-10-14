В Кемерове в кафе «Пандок» выявили целый список нарушений

Судебные приставы приостановили работу популярного кафе «Пандок» в Кемерове в районе рынка «Сотка» после проверки, проведенной специалистами управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области. В заведении выявили целый список нарушений, сообщает Сiбдепо .

В ходе инспекции были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм, включая отсутствие производственного контроля, маркировки на пищевой продукции и необходимой документации. Также не соблюдались технологические процессы.

«Не было предусмотрено бактерицидное оборудование на участке порционирования готовых блюд; в холодильном оборудовании отсутствовали термометры; в конце рабочего дня не проводилась обработка столовой посуды с применением дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями», — говорилось в сообщении.

Отмечается, что у сотрудников кафе отсутствовали отметки о своевременном прохождении гигиенического обучения.

Суд признал кафе виновным по ст. 6.6 КоАП РФ в нарушении санитарно-эпидемиологических требований и приостановил его деятельность на 30 дней. Теперь судебные приставы будут следить за выполнением этого решения.