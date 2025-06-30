В Кемерове утонувший мужчина был найден пьяным в кустах

Мэрия Кемерова предоставила детали ЧП, случившегося накануне на берегу озера Красное. Ранее в социальных сетях жители города распространили информацию о том, что в водоеме утонул мужчина, сообщает Сiбдепо .

В интернете появилась фотография с места происшествия, запечатлевшая скопление очевидцев, спасателей с лодками и медицинских работников. Пользователи соцсетей утверждали, что утонувший — мужчина средних лет.

Однако утром мэрия Кемерова внесла ясность в обстоятельства произошедшего. Представители муниципалитета в социальных сетях пояснили, что, во-первых, фото было сделано в субботу. Во-вторых, с предполагаемым утонувшим все в порядке — и называть его утонувшим неверно.

По информации, предоставленной мэрией, в тот день на берегу Красного озера проводились поиски пропавшего без вести мужчины. Спасатели обнаружили его живым, пьяным и в кустах.