В Кемерове создают экзотическую капусту со свеклой и мятой

В то время как вся страна помешалась на полезных натуральных продуктах, в Кузбассе тренд на ферментированные браженые вкусности держится благодаря одному кемеровчанину — Юрию Неведрову. Именно он уже год производит те самые популярные продукты, за которыми охотятся многие. Об этом Сiбдепо рассказали представители областного Минсельхоза и сам фермер.

В Кировском районе расположено небольшое производство, где трудятся всего пять человек, включая Юрия. Здесь изготавливают джем из смородины и вишни. Ягоды варят и настаивают, после чего фасуют в банки и отправляют на продажу.

«И такого нет в регионе у нас. Я единственный производитель, кто делает подобный продукт в Кузбассе», — подчеркнул предприниматель.

Все началось с заботы о близком человеке. Юрий создал свой первый натуральный джем «без химии» и сахара для своей мамы, страдающей от диабета. Это занятие так его увлекло, что теперь его продукция востребована по всей Сибири — Алтай, Новосибирская и Кемеровская области, Красноярский край высоко оценили продукт. Но на этом производитель не остановился.

В то время, как большинство считает, что в Кемерове занимаются только сладкими заготовками, Юрий подготовил неожиданный сюрприз. Здесь производят почти экзотическую капусту со свеклой и мятой. Корреспондент запечатлел, как происходит приготовление.

Сначала было немало трудностей, признался Неведров: банки то вздувались, то лопались, но небольшое производство в Кировском районе не сдавалось и сейчас ежедневно радует жителей Сибири своими продуктами.