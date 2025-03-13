В Кемерове ищут подрядчика для капремонта общежития № 5 КузГТУ
Власти Кемерова выделили на ремонт общежития КузГТУ более 600 млн рублей
Администрация Кемерова ищет подрядную организацию для проведения капитального ремонта общежития № 5 КузГТУ, сообщает Сiбдепо.
Конкурс на место подрядчика проходит на портале госзакупок.
Расположение объекта — ул. Мичурина, 57А. На проведение работ по капитальному ремонту общежития выделено 680 812 755,79 рубля.
Согласно условиям контракта, завершение всех ремонтных работ запланировано до 25 декабря 2026 года.