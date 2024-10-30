В Казани будут использовать цифровые разработки подмосковных специалистов

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы», завод смазочных материалов которой располагается в подмосковном Фрязино, запустила первый в Казани G-Profi Expert Center. Этот цифровой сервис позволяет оценивать агрегаты и узлы оборудования по составу масел.

Благодаря доступу к сервису ведущие отрасли промышленности в Республике Татарстан, в том числе предприятия энергетики, сельского хозяйства и машиностроения, получат профессиональную оперативную поддержку.

Мобильные лаборатории «Газпромнефть-СМ» отличаются наличием специализированных приборов для проверки состояния работающих масел. Благодаря комплекту аппаратуры для безразборной диагностики индустриального модуля можно выявлять отклонения в работе оборудования.

Используя рентгенофлуоресцентные и инфракрасный спектрометры, а также вискозиметра эксперты центра анализируют состав масел за 30 минут. При этом эксклюзивное российское ПО позволяет интегрировать результаты тестирования для дальнейшего составления рекомендаций по эксплуатации техники.

Мобильные лаборатории компании оснащены специализированными приборами для проверки состояния работающего масла. Комплект аппаратуры для безразборной диагностики индустриального модуля помогает выявить отклонения в работе оборудования. Эксперты центра с использованием инфракрасного и рентгенофлуоресцентного спектрометров, а также вискозиметра в течение 30 минут анализируют состав масел, а эксклюзивное отечественное программное обеспечение помогает интерпретировать результаты тестирования и составлять рекомендации по использованию техники.

«Газпромнефть-СМ» активно разрабатывает и внедряет современные решения в собственные процессы, а также делится актуальными разработками, основанными на глубокой экспертизе в изучении и производстве смазочных материалов для всех сегментов экономики, со своими партнерами. Применение алгоритмов прогнозирования в сервисном обслуживании техники позволяет оптимизировать межремонтные интервалы и выстраивать долгосрочные планы развития практически любого производства», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.