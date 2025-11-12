В Казахстане введен запрет на распространение пропаганды ЛГБТ*

Парламент Казахстана (Мажилис) 12 ноября принял решение запретить распространять информацию, которая относится к ЛГБТ*. Во время второго чтения депутаты одобрили ряд изменений, затрагивающих девять ключевых законов, в частности, законы, регулирующие права несовершеннолетних, рекламную деятельность, сферу связи, культуру, образование, кинематограф и средства массовой информации, сообщает «Осторожно, новости» .

Депутат Елнур Бейсенбаев в ходе обсуждения подчеркнул, что данные изменения обусловлены «растущей обеспокоенностью общества необходимостью защиты детей и подростков от деструктивного контента в онлайн-пространстве».

По его словам, молодежь ежедневно сталкивается в Сети с материалами, способными исказить их представления о семье, моральных ценностях и будущем. Защита молодого поколения от неправомерного контента рассматривается как вопрос их безопасности и психологического благополучия.

Таким образом, в законодательство Казахстана вводится четкое определение понятия «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений». После вступления в силу пакета поправок будет запрещено распространение в СМИ и интернете любой информации, относящейся к «нетрадиционной сексуальной ориентации».

Тем не менее, парламентарии заверили, что речь не идет о каких-либо «запретах» или «исключении» лиц, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу*. Они подчеркнули, что личные права этих людей не ограничиваются. Вводимые нормы направлены на регулирование публичного распространения информации, что соответствует общепринятым международным стандартам.

В преддверии голосования семь международных правозащитных организаций обратились к парламенту Казахстана с призывом отклонить поправки, запрещающие так называемую пропаганду ЛГБТ*.

Принятие запрета на «пропаганду ЛГБТ»*, по мнению организаций, приведет к нарушению Казахстаном международных обязательств в области прав человека, включая право детей на образование, здоровье и доступ к информации.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ.

