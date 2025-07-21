В Кашире открыли обновленную детскую игровую площадку

Церемония открытия детской игровой площадки прошла на станции Кашира. Ранее установленная площадка у дома №3 на улице Иванова отслужила свой строк. Ей на смену пришла новая, площадью 450 кв. м. с качелями, горками, веревочным парком, каруселью, качалками и элементами для занятий спортом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С новой детской площадкой юных жителей поздравили временно исполняющий полномочия главы городского округа Кашира Роман Пичугин и председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров. Площадка построена по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева.

Для детей был подготовлен сюрприз: им раздали вкусное мороженое. Затем для ребят прошла игровая программа. Аниматоры «Смайлики» провели веселые подвижные игры, развивающие внимание и координацию движений.

В этом году в округе обновляются девять детских игровых площадок. Три из них – губернаторские.

Формируется список площадок для модернизации на следующий год: в их числе две возведут по программе губернатора, они появятся во дворах Кржижановского, 9 и Вахрушева, 18/2 в Кашире-2 и Новая, 9, 7а, 9а и Меженинова, 8 в Кашире-1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.