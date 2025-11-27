В Каширском краеведческом музее начала работать новая выставка, посвященная 84-летию Битвы за Москву и обороны Каширы в ноябре 1941 года. Первыми экспозицию «Кашира — южный рубеж обороны Москвы» увидели каширские школьники, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На открытии выставки сотрудники музея рассказали юным каширянам о значении Битвы за Москву и боях ноября 1941 года под Каширой. Презентацию о связи изучения героического прошлого и творческой деятельности представил руководитель клуба стендового моделизма, педагог Центра дополнительного образования Алексей Никифоров. Особый интерес вызвал рассказ о диорамах, раскрывающих военно-исторические события на южном рубеже обороны столицы.

На выставке первые посетители увидели китель, фуражку и орденскую книжку генерал-полковника П. А. Белова, солдатские письма, редкие фотографии элементы военного снаряжения и другие экспонаты. Большую часть экспозиции составляют диорамы и модели, изготовленные Алексеем Никифоровым и его учениками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.