В Кашире идет капитальный ремонт «Центра культурных инициатив»

На улице Стрелецкой, 65а городского округа Кашира строители ведут работы по капитальному ремонту Центра культурных инициатив города Кашира. В настоящее время подрядчик на объекте, ведет работы по демонтажу, осуществляет ремонт кровли. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании Центра 1957 года постройки площадью 809 кв. м обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

На базе Центра детского творчества ведут свою работу творческие коллективы, кружки и студии для детей и взрослых по различным творческим направлениям: хореография, вокал, духовой ансамбль и многое другое.

Завершение работ запланировано в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.