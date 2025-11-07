В Калининграде задержана и. о. главы бюро медико-социальной экспертизы

Как сообщили в правоохранительных органах, женщина подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, чиновница получила денежные средства, предназначенные для выплаты премий подчиненным, в размере более 3 миллионов рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств дела.

Ранее суд обратил в доход государства более 160 млн рублей у бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его супруги.