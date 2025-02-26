В Калининграде студенткам-заочницам выплатят 345 тыс рублей за рождение ребенка

В Калининградской области появилась новая поддержка для студенток вузов и колледжей. Теперь, если студентка учится заочно и рожает первого ребенка, она может получить выплату в 345 тысяч рублей, сообщает «Бриф24» .

Это решение подписал губернатор региона Алексей Беспрозванных. Он рассказал в своем Telegram-канале, что многие спрашивали, как получить эту выплату. Губернатор напомнил, что для получения сертификата, его нужно оформить до того, как ребенку исполнится год.

Раньше деньги давали только студенткам, которые учились очно или очно-заочно. Теперь новые правила позволяют получать поддержку и тем, кто учится заочно и родил ребенка в течение года после окончания учебы.

Тем временем с начала года в Московской области ввели новую выплату для семей при рождении третьего или последующего ребенка.