В кадровом центре Подмосковья прошел фестиваль атомных профессий

Кадровый центр Подмосковья, а также НПО «Луч» и ОКБ «Гидропресс», входящие в состав Госкорпорации «Росатом» подготовили для участников фестиваля познавательно-развлекательную программу, чтобы в доступной форме рассказать, насколько мощные и технологичные предприятия есть в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В ведомстве отметили, что на мероприятии около 130 школьников и студентов из южного Подмосковья узнали об особенностях отрасли и многообразии специальностей, которые требуются для приручения энергии атома.

«Атомная область серьезно шагнула вперед по своему кадровому насыщению. Они готовят кадры, начиная с детского возраста, практически с детского сада, и доводя до ВУЗов. Так что это уже выращенные сотрудники», — рассказала заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова.

Она так же отметила, что в Подмосковье располагаются 9 крупных предприятий, входящих в «Росатом».

Программа фестиваля была построена таким образом, чтобы полезная информация и активности дополняли друг друга. Такой подход позволил ребятам долго сохранить концентрацию и узнать о том, насколько обширна атомная отрасль и какие специалисты в ней востребованы. Это реальная возможность трудоустроиться на инновационное предприятие, не уезжая далеко от дома.

«Профориентация очень важна, поскольку не всегда молодые люди понимают, какой широкий перечень профессий сегодня есть на рынке труда, какие условия предоставляют сейчас работодатели на территории Московской области. Не обязательно ехать в соседний регион, тратить деньги и время на дорогу, потому что, зачастую, стоимость проезда или съем жилья, «съедает» большую часть зарплаты. Ровно такую же сумму ты можешь получать в своем городском округе, а время проводить с пользой: на саморазвитие или общение с семьей», — рассказала директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Еще одна цель — познакомить ребят с кадровым центром Подмосковья. После модернизации службы занятости в Московской области жители получили современный кадровый центр, который может не просто предоставить информацию об имеющихся вакансиях, но стать мощным инструментом для построения карьерного трека. Для этого есть тренинги, курсы повышения квалификации, консультации профессиональных профориентологов, возможность пройти обучение или получить выплату на открытие своего дела. При этом все меры господдержки от кадрового центра Подмосковья предоставляются бесплатно.

Участники фестиваля также смогли поиграть в интеллектуальные игры, пособирать паззлы, поучиться составлять резюме, поучаствовать в тренинге «Навыки успеха» и поучаствовать в розыгрыше призов от предприятий Росатома и кадрового центра Подмосковья.

