В Японском море провели учения по эвакуации космического корабля

Спасательные силы Тихоокеанского флота провели учения по поиску и эвакуации приводнившегося спускаемого космического аппарата в Японском море, сообщает РИА Новости .

Учения прошли совместно с «Роскосмосом» и Росавиацией.

Отмечается, что в ходе учения силы Тихоокеанского флота показали высокую профессиональную подготовку и готовность к выполнению задач по поисково-спасательному обеспечению полетов космических аппаратов.

Ранее во время учений «Запад-2025» с десантного катера «Лейтенант Римский-Корсаков» совместно с морской авиацией и катерами Балтийского флота была проведена учебная операция. Во время нее отрабатывалась высадка морского десанта в порт вероятного врага.

