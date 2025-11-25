В Якутии впервые в этом сезоне зафиксировали 50-градусные морозы

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Якутии впервые этой зимой температура опустилась до минус 50 градусов, сообщает «Царьград» .

По его словам, две метеостанции вблизи полюса холода Оймякона отметили минимум ровно в минус 50 градусов. В поселке Усть-Нера, крупнейшем населенном пункте Оймяконского района, а также на метеостанции Юрты были зафиксированы такие же показатели.

Самая низкая температура отмечена в селе Делянкир, где столбики термометров опустились до минус 50,7 градуса. В самом Оймяконе температура составила минус 49,5 градуса.

Леус подчеркнул, что такие морозы пришли в Якутию раньше обычного. Средняя температура ноября оказалась ниже климатической нормы на 1,5–2 градуса, а сегодняшние показатели отличаются от нормы на 7–8 градусов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.