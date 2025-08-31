В Ивантеевском городском модернизируют освещение объектов парковой зоны

Городской парк Ивантеевки после проведения второй очереди реконструкции стал одним из любимых мест отдыха горожан. В настоящее время здесь реализуется проект электроснабжения объектов парка. Это масштабный проект по улучшению освещения парковой зоны, который позволит значительно расширить возможности для отдыха, сообщила администрация городского округа Пушкинский.

«Будет обеспечено электроснабжение ключевых объектов в парковой зоне. Проект предусматривает установку новой комплексной трансформаторной подстанции. Кабельная линия будет длиной в 810 метров», — рассказала директор ООО «Вольфрам „ЭСП“» Ирина Сальникова.

Чтобы оценить качество проводимых работ на место выехал председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула. Один из важных вопросов, с которым к нему обращаются жители: затронет ли подрядчик при прокладке кабеля асфальтовое покрытие?

«Встретились с подрядчиком, он заверил нас, что возле 33-го дома по улице Первомайская будет стоять машина, которая делает прокол 134 метра и этот прокол будет заходить в наш городской парк. Асфальтовое покрытие деформировано не будет. Зеленые насаждения, которые идут вдоль дома № 33 также не пострадают», — прокомментировал председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садула.

Прокладывать кабель будут методом горизонтально-направленного бурения. Это позволяет максимально сохранить зеленые насаждения. Работы планируют завершить до конца сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.