В Истре внедрят ИИ для контроля судебных дел до конца года

Внедрение искусственного интеллекта для контроля судебных дел началось в муниципальном округе Истра. До конца 2026 года в округе планируют реализовать 15 цифровых решений, направленных на автоматизацию работы администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый цифровой дашборд по внедрению трансформационных проектов обсудили на рабочем совещании. Основная задача — сократить ручной труд там, где процессы можно автоматизировать. Перечень из 15 решений до конца года будет расширяться за счет новых инициатив.

Одним из проектов станет внедрение искусственного интеллекта для отслеживания судебных дел внутри администрации, а также на сайтах областных, арбитражных и районных судов. Ранее специалисты тратили значительное время на ведение таблиц вручную, что создавало риск пропуска процессуальных сроков.

Новая система интегрирована с «Kad.Arbitr API». Она автоматически обновляет статусы дел, направляет уведомления и обеспечивает централизованный доступ к данным для сотрудников. В администрации подчеркивают, что такие решения повышают прозрачность процессов и устойчивость работы в сферах ЖКХ, образования, транспорта и земельного контроля.

Муниципальный округ Истра входит в число лидеров Подмосковья по применению искусственного интеллекта в управлении. Опыт округа представлен на платформе «Цифровой регион» и будет развиваться дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все, что касается трансформации юридической службы, дает высвобождение денег, ресурсов и приносит эффективность. В этом в том числе помогает автоматизация.

«Трансформация юридических служб. <…> Сегодня такое количество кадровиков, такое количество бухгалтеров в современном мире… Они все очень хорошие, все нам нужны, но чуть на другом направлении. Поэтому все, что касается трансформации в этой сфере, дает высвобождение денег, ресурсов и соответственно дает эффективность. Это и есть трансформация: ее две ключевые цели», — сказал Воробьев.