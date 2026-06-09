В Истре в Подмосковье готовность нового корпуса школы достигла 29%

Строительная готовность нового корпуса Новопетровской школы на 300 мест в Истре составляет 29%. Работы ведутся на улице Полевая в рамках госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Истре продолжается строительство трехэтажной пристройки к Новопетровской школе. Здание Г-образной формы соединят с основным корпусом переходом на уровне второго этажа. Объект возводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекту «Молодежь и дети».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.