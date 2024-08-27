В Истре рабочие продолжают благоустройство дворовых территорий

На территории городского округа Истра продолжается комплексное благоустройство дворовых территорий. В рамках первого этапа завершается асфальтирование в трех дворах на текущей неделе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дворы станут более комфортными по следующим адресам в Дедовске: ул. Спортивная, дома № № 1, 2, 3; 4, 5 и 6. Подрядная организация завершает обустройство асфальтового полотна, парковочных мест, бордюрного камня.

Комплексное благоустройство проводится поэтапно. Первый обязательный этап — это приведение в нормативное состояние асфальтового покрытия, тротуаров и парковочных пространств. Второй включает установку современных детских игровых площадок. Третий этап осуществляется в случае необходимости проведения дополнительных работ по освещению и озеленению.

Общая площадь проводимых работ в рамках комплексного благоустройства территорий здесь составила около 3,5 тыс. кв. м.

Также в эти дни обновляют дворовые территории по 11 адресам в населенных пунктах: Дедовск, г. Истра, д. Кострово, п. Глебовский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.