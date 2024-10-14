В Истре 18 октября пройдет акция по раздельному сбору отходов

18 октября в Православной школе «Рождество» в селе Рождествено городского округа Истра состоится акция «ЭлектроСбор 2024». Жители и гости региона смогут сдать на переработку старую электротехнику, которая не нужна в хозяйстве, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.