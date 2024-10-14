В Истре 18 октября пройдет акция по раздельному сбору отходов
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
18 октября в Православной школе «Рождество» в селе Рождествено городского округа Истра состоится акция «ЭлектроСбор 2024». Жители и гости региона смогут сдать на переработку старую электротехнику, которая не нужна в хозяйстве, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Экологическое мероприятие образовательное учреждение проведет совместно с «Собиратором». Будут принимать мелкую, среднюю и крупную бытовую технику, офисную технику и электронику.
Место сбора электротехники: городской округ Истра, село Рождествено, улица Пионерская, дом 138А.
Организация раздельного сбора отходов дома и их сдача по фракциям в пункты приема способствует улучшению экологической обстановки региона.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
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