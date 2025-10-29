В историко‑художественном музее Луховиц чествовали местных волонтеров

Накануне в выставочном зале Луховицкого историко-художественного музея состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню волонтера Московской области, который отмечается 29 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На праздничном мероприятии присутствовал глава округа Луховицы Сергей Тимохин. Он поздравил всех собравшихся с праздником, выразил благодарность за их самоотверженный труд, активную жизненную позицию и помощь, которую они оказывают бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, а также их семьям.

Сергей Тимохин вручил благодарственное письмо от имени командира части 64 102 гуманитарной группе «СВОих не бросаем Ловцы», подчеркивая важность их работы и поддержку, которую они оказывают.

Также на мероприятии выступил депутат Мособлдумы Максим Коркин, который отметил вклад волонтеров в общее дело. Он вручил благодарственные письма активистам, посвятившим себя добровольческой деятельности, и отметил 14 волонтеров за их неоценимый труд и преданность делу.

Кроме того, в ходе торжества были вручены 4 удостоверения Ассоциации ветеранов специальной военной операции. Руководитель луховицкого отделения Ассоциации Николай Поляков сообщил, что в данный момент в ассоциации состоит уже 21 участник.

Мероприятие стало данью уважения и признательности всем, кто не остается равнодушным к судьбе других и готов оказать помощь в трудные времена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

В регионе объединено свыше 130 добровольческих, общественных и молодежных организаций. Сегодня в нем более 60 тыс. активистов — только в 2025 году ряды пополнили 9 тыс. добровольцев. В основном это молодые люди (от 14 до 35 лет), которые по зову сердца помогают ветеранам, инвалидам, пожилым и нуждающимся, заботятся о семьях героев, собирают и отправляют гумпомощь, сопровождают крупные мероприятия, участвуют в экоакциях и т. д. В каждом муниципалитете области открыт штаб активистов.

Как отметил губернатор, День волонтера в Подмосковье учредили, чтобы встречаться с самыми активными и заслуженными добровольцами, а также вручать награды.

«Мы очень дорожим движением «Волонтеры Подмосковья». В нем уже 60 тыс. человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — добавил глава региона.