В Ирландии раскрывают тайну захоронений Дома матери и ребенка

В ирландском городе Туам началась эксгумация останков детей, погибших в Доме матери и ребенка, сообщает News.ru .

Учреждением с 1925 по 1961 год управлял католический орден Сестер Святейшего Сердца Иисусова. Согласно исследованиям историка Кэтрин Корлесс, за 36 лет здесь умерли 798 младенцев, отобранных у незамужних женщин.

Выжившие свидетельствуют, что детей содержали в нечеловеческих условиях, а их смертность в семь раз превышала средние показатели по Ирландии.

«Лишь двое из почти 800 погибших были похоронены должным образом. Остальные тела сбрасывали в канализационный септик, как мусор», — отмечают активисты.

Раскопки стали результатом многолетней борьбы родственников и правозащитников. В 2017 году здесь уже обнаружили костные останки, подтвердившие рассказы очевидцев. Правительство Ирландии создало комиссию по расследованию преступлений в подобных заведениях, где, по оценкам, могли погибнуть до 9 тысяч детей.