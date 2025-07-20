В Ирландии богач тайно женился и почти сразу умер, оставив жене миллионы

В Ирландии женщина вышла замуж за 75-летнего фермера-миллионера, а на следующий день он умер, и она стала наследницей многомиллионного состояния, сообщает mk.ru .

Как пишет издание Daily Mirror, эта история произошла еще в 2023 году, но известно о ней стало сейчас.

Так, в январе 2023 года у фермера Джо Грогана выявили рак крови. А 14 апреля миллионер тайно женился на сиделке Лизе Флаэрти, которая младше его на 26 лет. Женщина работала у фермера неполный день.

Родственники фермера подчеркнули, что не подозревали ни о свадьбе, ни о романтических отношениях.

На следующий день после женитьбы Гроган умер. Сейчас его вдова претендует на наследство — это ферма общей площадью 89 га, которая стоит 5,5 млн евро.

Родственники также потребовали провести расследование смерти фермера. Они заявили, что в этом деле остается много неясностей. Но следствие вину сиделки в гибели мужа не признало. Специалисты считают, что самой вероятной причиной смерти является инфекция.