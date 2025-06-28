В Иране проходят похороны людей, погибших в конфликте с Израилем

28 мая в Иране проходят похороны военнослужащих, ученых-ядерщиков и мирных жителей, которые погибли во время конфликта с Израилем. Всего в этот день земле предадут более 60 иранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Press TV.

В траурной церемонии принимает участие президент республики Масуд Пезешкиан. Кроме того, на площади, где все проходит, собрались еще несколько тысяч человек.

28 мая пройдут похороны в том числе высших военных командиров и физиков. В Минздраве исламской республики ранее заявили, что всего во время 12-дневного конфликта с Израилем погибло 627 человек, еще 4870 — пострадало.

Между тем Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил о победе над Израилем. Он поздравил иранский народ с этим.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Тегеран обвинили в реализации тайной военно-ядерной программы. ЦАХАЛ атаковал военные и ядерные цели Ирана.

После чего исламская республика ударила ракетами в ответ. В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам удалось заключить мирное соглашение.