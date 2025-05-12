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В июле в Самарской области пройдет молодежный форум Приволжского округа «иВолга»

С 24 по 29 июля на территории Самарской области состоится молодежный форум Приволжского федерального округа «иВолга». Форум планируется к проведению в «гибридном» формате с проживанием участников в палаточном лагере на площадке проведения форума (Самарская область, городской округ Самара, поселок Прибрежный, Мастрюковские озера, туристическая база «Фестивальный парк») и онлайн трансляцией отдельных направлений программы форума с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщает пресс-служба первого вице-губернатора области.

Программа форума включает в себя образовательную, внеучебную, полезную программы и грантовый конкурс. Образовательная программа направлена на повышение уровня знаний и компетенций участников форума в определенной области и реализуется в рамках 7 тренинговых профилей:

профильное направление «Наука»;

профильное направление «IT и цифровые технологии»;

профильное направление «Патриотизм»;

профильное направление «Культура и искусство»;

профильное направление «Служба спасения»;

профильное направление «Промышленный комплекс»;

профильное направление «Управление».

Целевой аудиторией тренинговых профилей форума являются не только активисты общественных объединений и сообществ, студенты вузов и ссузов, но и:

молодые исследователи и ученые, специалисты научных лабораторий в возрасте 14-35 лет (профильное направление «Наука»);

молодые люди 14-35 лет, занимающиеся киберспортом (профильное направление «IT и цифровые технологии», направление «Киберспорт»);

молодые люди 14-35 лет, занимающиеся программированием (профильное направление «IT и цифровые технологии», направление «Кибербезопасность»);

воспитанники военно-патриотических и поисковых клубов, клубов исторической реконструкции (профильное направление «Патриотизм», направление «Хранители истории»);

воспитанники военно-патриотических клубов, студенты учебных заведений по военному и силовому профилю, будущие и действующие сотрудники военных и силовых ведомств (профильное направление «IT и цифровые технологии», направление «Защитники»);

молодые люди, увлеченные изучением и сохранением культурного наследия, студенты профильных направлений, молодые музейные сотрудники, молодые педагоги в области искусства (профильное направление «Культура и искусство», направление «Искусствоведение»);

молодые люди, занимающиеся различными видами творчества: музыкальное, театральное, хореографическое и др. (профильное направление «Культура и искусство», направление «Творчество»);

члены добровольческих поисково-спасательных организаций, молодые спасатели (профильное направление «Служба спасения»);

молодые специалисты различных направлений промышленного комплекса, студенты СПО и вузов, планирующие свою профессиональную деятельность в промышленном секторе (профильное направление «Промышленный комплекс»);

лидеры молодежных организаций и движений, представители молодежных политических объединений, лидеры общественного мнения, молодые государственные и муниципальные служащие, члены молодежных совещательных структур (профильное направление «Управление»);

участники-обучающиеся и участники-наставники Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (профильные направления: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс», «Управление»).

В 2025 году в молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга» планируется участие иностранных студентов российских вузов.

Регистрация участников форума осуществляется до 30 мая 2025 года (включительно) на сайте на ФГАИС «Молодежь России».