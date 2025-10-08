В ходе субботника в Богородском округе убрали свыше 3 га леса

На территории Кудиновского участкового лесничества, расположенного рядом с Бисеровым озером в Богородском городском округе, прошел субботник. В мероприятии приняли участие сотрудники Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес», представители организации «ВОСВОД» и волонтеры, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В ходе экологической акции была проведена очистка лесной территории площадью более 3 гектаров. Совместными усилиями участникам удалось собрать почти 2 кубометра бытового мусора.

Старший участковый лесничий Ногинского филиала Владимир Краснов подчеркнул важность бережного отношения к природе:

«Чисто не там, где убрано, а там, где не мусорили. Убедительно просим граждан сохранять чистоту в лесу. Оставленный мусор не только загрязняет окружающую среду, но и увеличивает риск возникновения лесных пожаров».

ГАУ МО «Мособллес» напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил поведения в лесу и призывает не оставлять после себя отходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.