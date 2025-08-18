В Химках завершается капитальный ремонт в корпусе гимназии №23

В Химках проводят заключительные работы по капитальному ремонту во втором корпусе гимназии №23. Занятия в обновленной школе начнутся уже в сентябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии отремонтировали фасад здания, кровлю, заменили инженерные сети, окна и двери. Также специалисты установили новую сантехнику, обновили входную группу и благоустроили прилегающую территорию.

Учреждение рассчитано на 250 мест. Во втором корпусе будут обучаться самые юные химчане — ученики начальных классов.

«Для комфортных занятий продумали все до мелочей — от гардероба, где дети смогут оставлять верхнюю одежду и обувь, до рекреаций, где можно отдохнуть и пообщаться в перерывах между уроками. Все для комфорта наших школьников», — рассказала директор гимназии №23 Олеся Климачева.

Кроме того, в учебном году планируется открытие математического класса на уровне начального общего образования. Здесь ребята смогут углубленно изучать предмет с первых лет обучения. Обновленные классы также будут способствовать повышению качества занятий и новым перспективам.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.